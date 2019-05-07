الكويت.. وفاة موظف مطار أثناء سحب طائرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab السلطات فتحت تحقيقا في الحادث

وأوردت الخطوط الكويتية في بيان، أن أحد موظفيها الفنيين من المنتسبين لقطاع المعدات الأرضية، تعرض للحادث عند الساعة 3:10 من عصر الاثنين.

وتوفي الموظف أثناء سحبه إحدى طائرات الشركة من نوع (بي 777) خالية من الركاب والأطقم، من ساحة المطار إلى مبنى الركاب (4) بواسطة المعدة المخصصة لذلك.