الكويت.. وفاة موظف مطار أثناء سحب طائرة

وأوردت الخطوط الكويتية في بيان، أن أحد موظفيها الفنيين من المنتسبين لقطاع المعدات الأرضية، تعرض للحادث عند الساعة 3:10 من عصر الاثنين.
وتوفي الموظف أثناء سحبه إحدى طائرات الشركة من نوع (بي 777) خالية من الركاب والأطقم، من ساحة المطار إلى مبنى الركاب (4) بواسطة المعدة المخصصة لذلك.
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