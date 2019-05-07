دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نتائج بحث جوجل تظهر قريباً بتقنية الواقع المعزز #I/O 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل في فعاليات مؤتمر المطوريين I/O 2019 اليوم عن ترقية جديدة تضاف قريباً لنتائج البحث حيث تتيح عرض نتائح البحث بتقنية الواقع المعزز، كما تضيف ترقية جديدة لعدسات جوجل.

كشف Sundar Pichai الرئيس التنفيذي لشركة جوجل عن الترقيات الجديدة التي تضاف قريباً لمحرك بحث جوجل، حيث تجلب جوجل تجربة تفاعلية مميزة تحقق الإستفادة للمستخدمين من كاميرات الهواتف الذكية بكفاءة أكبر، بهدف تحويل الهواتف الذكية إلى آداء فعالة في عملية البحث.

وقد أضاف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أن دمج تقنية الواقع المعزز في نتائج البحث ستدعم المستخدم بتجربة تتكامل مع الواقع، حيث يمكن للمستخدم أن يحصل على عرض ثلاثي الأبعاد للموضوع محور البحث، فعلى سبيل المثال يمكن عرض منتج ما من جميع الزوايا.

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من جانب أخر تقدم جوجل ترقية جديدة في Google Lens التي تعتمد بشكل أكبر الآن على تقنية الذكاء الإصطناعي، وأيضاً تطوير تقنية التعلم الذكي لدعم المستخدم في البحث بإستخدام الكاميرة عن محتوى يهتم به، حيث يمكن توجيه الكاميرة لموضوع البحث ومن ثم سيتم عرض المحتوى الأكثر شعبية المشابه.

أيضاً يمكن للمستخدم توجيه الكاميرة على لغة محددة لتدعم Google Lens ترجمه هذه اللغة ترجمة صوتية أو نصية في الوقت الفعلي وبشكل مباشر.

المصدر

هذا الموضوع نتائج بحث جوجل تظهر قريباً بتقنية الواقع المعزز #I/O 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.