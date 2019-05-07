دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أندرويد Q سيجلب الوضع المظلم مع تركيز كبير على الأمان والخصوصية

أوضحت شركة قوقل خلال مؤتمرها O/I أنها النسخة القادمة من نظام أندرويد والتي تحمل اسم Q ستركز بشكل أساسي على أمان وخصوصية المستخدم التي تعتبران أساس الترقية الجديدة للنظام، حيث ستحمل نسخة Q 50 خاصية أمان للمستخدم تصمن التحكم في بياانات الموقع ومشاركتها وسجل النشاطات، كما أنها ستوفر الوضع المظلم.

حيث ستكون آلية التحكم بإعدادات واستخدام بيانات الموقع سهلة وظاهرة في اشعارات على واجهة المستخدم بطريقة مشابهة تماماً لتلك المستخدمة في التطبيقات في حال عدم رغبة المستخدم في تلقي اشعارات من تطبيق معين ويعمل على إلغاءها.

كما سيحوى Q على ميزات التحكم الأبوبي والتي تسمح للوالدين مراجعة هاتف الطفل ومراقبة استخدام التطبيقات وبالتالي ضبظ جدول زمني معين للاستخدام بما يشمل تحديد موعد النوم وما إلى ذلك من خصائص التحكم الأخرى.

فيما تتوفر النسخة التجريبية الثالثة من الإصدار لعدد أكبر من الهواتف الآن تشمل شاومي وأوبو وفيفو وسوني وبكيسل وإل جي وغيرها بدعم يصل لحوالي 21 هاتف.

التدوينة أندرويد Q سيجلب الوضع المظلم مع تركيز كبير على الأمان والخصوصية ظهرت أولاً على عالم التقنية.