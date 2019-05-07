راجمات الصواريخ تمطر إرهابيي النصرة في ريف اللاذقية (فيديو)

يظهر في الفيديو قيام سلاح المدفعية السوري بقصف مواقع إرهابيي التركستاني وتنظيم "النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) عن طريق الراجمات بوابل من الصواريخ. انطلقت عملية عسكرية واسعة للجيش العربي السوري في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وجاءت هذه العملية كنتيجة حتمية للخروقات التي تنفذها الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة، وذلك باستهدافها المناطق الآمنة في كل من محردة والسقيلبية وسلحب وتل سكين والصفصافية وأصيلة، وجميعها مناطق مأهولة بالمدنيين، بالإضافة لاستهداف مطار حميميم في جبلة بهجمات طائرات مسيرة عن بعد، ما استدعى البدء بعمل عسكري لتخليص المناطق الآمنة من سطوة الإرهاب، فبدأت عملية تجميع للقوات ودراسة محاور العمل، وتم تحديد ساعة الصفر للقيام بعملية الاقتحام لتخليص ريف حماة من براثن الإرهاب.

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