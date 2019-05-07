العراق ينفي وجود مقترح أمريكي لاستثنائه من العقوبات على إيران

بغداد/علي جواد/الخليج 365

نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، وجود مقترح أمريكي يقضي باستثناء بلاده من عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران مقابل تسهيلات.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت تقارير إعلامية عن عرض أمريكي لمنح العراق استثناء من العقوبات على إيران مقابل، شروط تخص منح الشركات الاستثمارية الامريكية استثمارات في قطاع الكهرباء.

ويستورد العراق منذ سنوات الغاز والكهرباء من إيران بهدف تشغيل محطات الطاقة الكهربائية لعدم كفاية الإنتاج الوطني.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنه "لاصحة لطرح واشنطن استثناء العراق من العقوبات الإيرانية مقابل تسهيلات".

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وأضاف عبد المهدي أنه "لاتوجد علاقات بين اتفاقنا مع اكسون موبيل (النفطية الأمريكية) وإعفاء العراق من العقوبات على إيران".

وأوضح عبد المهدي أنه "تم الاتفاق مع شركتي اكسون موبيل وبتروتشاينا على مشروع الحزمة الواحدة الضخم بكلفة 53 مليار دولار، ويتلخص بضخ مياه البحر إلى حقول النفط العراقية، ما سيضعاف انتاج النفط ويحقق 400 مليار دولار للعراق".

وأشار عبد المهدي إلى أن "المشروع كبير ويمتد لـ30 عاماً وسيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل".‎

وكانت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، توصلت منتصف 2015 إلى اتفاقية لتسوية ملف طهران النووي، والعقوبات المفروضة عليها، أُقرت في إطارها خطة عمل شاملة مشتركة، بدأ تطبيقها في 6 يناير/ كانون الثاني 2016.

والعام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق، ثم أعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.