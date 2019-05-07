اكثر من 30 يتيم يتناولون طعام الافطار في فندق ازد بابها

الخليج - سلمى القحطاني

تناول اكثر من 30 يتيم مساء اليوم الثلاثاء 2 /9 / 1440هـ طعام الافطار في مأدية أقيمت لأبناء دار التربية الاجتماعية بأبها .

وتعتبر هذه مباردة من فندق ازد وهي من ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية تهتم بالفئات الخاصة في المجتمع .

الجدير ذكره أن فندق أزد له مبادارات سابقة في خدمه كافة فئات المجتمع من حيث استضافته للعديد من الدورات في الفندق للعديد من الدوائر الحكومية والشركات الخاصه .