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الخليج - سلمى القحطاني
تناول اكثر من 30 يتيم مساء اليوم الثلاثاء 2 /9 / 1440هـ طعام الافطار في مأدية أقيمت لأبناء دار التربية الاجتماعية بأبها .
وتعتبر هذه مباردة من فندق ازد وهي من ضمن سلسلة مبادرات اجتماعية تهتم بالفئات الخاصة في المجتمع .
الجدير ذكره أن فندق أزد له مبادارات سابقة في خدمه كافة فئات المجتمع من حيث استضافته للعديد من الدورات في الفندق للعديد من الدوائر الحكومية والشركات الخاصه .
كانت هذه تفاصيل خبر اكثر من 30 يتيم يتناولون طعام الافطار في فندق ازد بابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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