شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الرياض» يعتذر لـ«سكان العاصمة»: «اصبروا وسترون الثمار قريباً» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، اعتذاره لسكان وأهالي مدينة الرياض عما يشعرون به من اختناقات ومضايقات بسبب المشاريع الكبرى والأعمال التي تشهدها العاصمة.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الكاتب عبدالله العريفج، على حسابه في موقع “تويتر”، بعد زيارته للأمير فيصل في مقر الإمارة بالرياض لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وأكد أمير الرياض، أن هذه المشاريع الضخمة تتطلب الصبر والمعايشة حتى إنجازها، التي ستكون لصالحهم في المستقبل حينما تنتهي وتكتمل.