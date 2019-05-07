شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وبرق ورعد على الرياض.. والأرصاد تحذر من البرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تهطل، الآن، أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة ببرق ورعد على العاصمة الرياض. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد حتى منتصف الليل.

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