حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج.. القصة الكاملة لـ«حرب الخوف»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنَّ واشنطن قررت تعزيز قواتها في الخليج في ضوء معلومات استخبارية تفيد بأنَّ إيران تخطّط لاستهداف مصالح أمريكية في دول عدة في المنطقة، عبر هجمات متنوعة تشمل غارات بطائرات مسيرة وتفجيرات واغتيالات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أنّ المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأمريكية، تفيد بأنَّ الخطط الإيرانية تشمل شن هجمات منسقة في مضيق باب المندب جنوب غرب اليمن، عبر جماعات مسلحة موالية لها، في إشارة على الأرجح إلى الحوثيين.

ووفق مصادر الصحيفة، فإنَّ الإيرانيين خططوا لاستهداف القوات المنتشرة في الخليج والعراق وسوريا بواسطة طائرات مسيرة تملكها القوات الإيرانية.

وفي مقال منفصل لهيئة تحريرها، قالت "وول ستريت جورنال" إنّ الميليشيات المدعومة من إيران قد تستهدف القوات الأمريكية في العراق، كما توقع مقال آخر في الصحيفة أن يشن الحرس الثوري الإيراني غارات مباشرة على السفن أو الدبلوماسيين الأمريكيين، ولا يستبعد أن تلجأ إيران إلى محاولات اغتيال وعمليات تفجير في الغرب.

ويقول مسؤول أمريكي إنّه ليس من الواضح إذا ما كانت الخطط التي وضعها الإيرانيون لضرب مصالح أمريكية في المنطقة على وشك التنفيذ أم أنها كانت استعدادات أولية تحسباً لمواجهة بين الطرفين.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد حذّر إيران بكلام شديد الوضوح والحزم من أنّ قيامها بأي هجوم ضدّ مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها سيقابل بقوة لا تلين، مؤكّدًا إرسال الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط.

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واعتبر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أنّ نشر حاملة طائرات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط هو رد على مؤشرات حول وجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الإيراني.

وغرّد الوزير الأمريكي على "تويتر": "ندعو النظام الإيراني إلى وقف أي استفزاز، ونحمّله مسؤولية أي هجوم على القوات الأميركية أو على مصالحنا"، موضحًا أنّه سمح أمس الأول الأحد بتوجه حاملة الطائرات "يو أس أس ابراهام لنكولن" إلى الشرق الأوسط مع مجموعة من المقاتلات.

في حين وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني كيوان خسروي تصريحات بولتون بأنها "جزء من الحرب النفسية" الأميركية ضد بلاده.

بولتون، وفي بيان الأحد، أكّد أنّ الولايات المتحدة أرسلت مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "أبراهام لنكولن" وقوة قاذفات إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية لبعث رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني، مفادها: "أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو على مصالح حلفائنا سيقابل بقوة لا تلين".

وأضاف البيان أنّ القرار الأمريكي جاء بناءً على مؤشرات وتحذيرات مقلقة من إيران، موضحًا: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكننا مستعدّون تماماً للردّ على أي هجوم سواء بالوكالة أو من الحرس الثوري الإيراني أو القوات النظامية الإيرانية".