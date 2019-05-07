مسيرة نسائية في الأرجنتين لإحياء الذكرى المئوية لمولد "إيفيتا"

شاركت 100 امرأة في الأرجنتين في مسيرة نظّمت، الإثنين، في وسط بوينوس أيرس للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد إيفا بيرون الزوجة الشهيرة للرئيس خوان بيرون، مرتديات ملابس مستوحاة من أسلوبها، وفقا للعين الإخبارية.

وتميزت المبادرة بطابع "أرستقراطي-سياسي"، على حدّ تعبير القيّمين عليها، لتكريم ذكرى إيفا بيرون الملقّبة بإيفيتا والمولودة في 7 مايو/ أيار 1919 وهي زوجة خوان بيرون الذي تولّى رئاسة الأرجنتين بين 1945 و1955 ثمّ من 1973 إلى 1974.

وتندرج هذه المسيرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقام لإحياء ذكرى إيفيتا.

وارتدت النساء ملابس مستوحاة من الأزياء الأكثر شهرة لإيفا بيرون وتجمّعن حول مسلّة بوينوس أيرس، وهي نصب شهير في العاصمة، لينطلقن باتجاه مقرّ وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

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وكان حوالي مليوني شخص دعوا إيفيتا في 22 أغسطس/ آب 1951 إلى الترّشح لمنصب نائب الرئيس، وبعد 9 أيام، أعلنت الأخيرة عبر الأثير عدولها عن هذه الخطوة بضغط من الجيش إثر إصابتها بسرطان أودى بحياتها سنة 1952 عن 33 عاما.

ولفّت المشاركات في هذه المسيرة وشاحا أخضر حول معاصمهن كرمز للنضال من أجل تشريع الإجهاض في الأرجنتين، وتضمّنت المسيرة شعارات مناوئة للرئيس اليميني الحالي مارويسيو ماكري.

وسمح للنساء بالتصويت في الأرجنتين سنة 1947 بضغط من إيفا بيرون التي حملت الأوراق النقدية بقيمة 100 بيزوس صورتها.