تقرير دولي: مساعي بغداد لاحتجاز عائلات المنتمين لداعش غير قانونية

وأضافت: "احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلّق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية".
وجاء في التقرير أنّ مسؤولين في وزارة الداخلية قالوا لهيومن رايتس ووتش إن الخطة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص.
وبموجب الاقتراح، الذي أورده التقرير، فإن ديوان الوقف السني (هيئة دينية حكومية)، ستوفر برامج إلزامية لإزالة التطرف، كما ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات، فيما ستوفر وزارة التعليم المدارس، وستقوم وزارة الصحة بإنشاء عيادات بالداخل.
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