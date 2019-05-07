تقرير دولي: مساعي بغداد لاحتجاز عائلات المنتمين لداعش غير قانونية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إنَّ سعي الحكومة العراقية لاحتجاز عائلات أعضاء تنظيم "داعش"، "إجراء غير قانوني".

وصرحت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها: "اقتراح الحكومة العراقية بحبس عائلات أعضاء داعش لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع هدف الحكومة المُعلن المُتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان ما بعد داعش".

وأضافت: "احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلّق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية".

وحذّر التقرير من أنَّ الخطة ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والإخوة والأخوات والآباء والأمهات لأعضاء داعش المزعومين، سواء كان العضو قد مات أو اختفى أو قيد الاحتجاز".

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وجاء في التقرير أنّ مسؤولين في وزارة الداخلية قالوا لهيومن رايتس ووتش إن الخطة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص.

وبموجب الاقتراح، الذي أورده التقرير، فإن ديوان الوقف السني (هيئة دينية حكومية)، ستوفر برامج إلزامية لإزالة التطرف، كما ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات، فيما ستوفر وزارة التعليم المدارس، وستقوم وزارة الصحة بإنشاء عيادات بالداخل.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت السلطات العراقية العام الماضي بحرمان ممنهج لأقارب عناصر "داعش" من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى.