3 سيناريوهات لحل الأزمة السياسية بالسودان.. أحدها «انقلاب جديد»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تباطأت الخطوات السياسية الرامية إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، بسبب تباين مواقف المعارضة التي خفَّفت الضغط على المجلس العسكري الانتقالي، إذ تميل أطراف معارضة إلى التفاهم مع العسكر لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى، بينما تتصلب أخرى في مواقفها ما يهدد تماسك "قوى الحرية والتغيير".

ونشرت صحيفة "إندبندنت عربية"، معلومات وصفتها بـ"المسربة" بشأن تفكير المجلس العسكري في سيناريوهات مختلفة في حال تعثُّر الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول تشكيل سلطة مدنية، أبرزها مخاطبة الاتحاد الإفريقي لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، حيث يحرص "العسكري" على تجنب تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية.

وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي منح المجلس العسكري مهلة 60 يومًا لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وقالت الصحيفة: إنّ سياسيين نصحوا المجلس العسكري بتنفيذ غالبية مطالب المعتصمين وتشكيل الحكومة والمجلس السيادي بالتنسيق مع ممثلي هؤلاء المعترَف بهم، مع مراعاة تمثيل التنظيمات غير المنضوية تحت مظلة "قوى الحرية والتغيير" وأخذ التمثيل المناطقي والجهوي في الاعتبار، إضافةً إلى وجوه من التيار الإسلامي لم يسبق لها أن شاركت في الحكم مع النظام السابق بشقيه الحزبي والتنفيذي، واستثناء الذين شاركوا في الأجهزة التشريعية السابقة كمستقلين ولهم توجه إسلامي من عدم المشاركة.

وكشفت مصادر قريبة من المجلس العسكري، أنَّه في حال عدم انخراط "قوى الحرية والتغيير" في تنفيذ هذه الخطة سيقدم المجلس استقالته ويدعو آخر حكومة ديمقراطية برئاسة زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إلى تسلم السلطة على أن تقوم الأحزاب المكونة لتلك الحكومة بتشكيل مؤسسات الحكم.

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وذكرت المصادر أنَّ السيناريو الأخير يقتضي بسحب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قوات الدعم العسكري التي يقودها، من الخرطوم، بعدما مارست مهمات حفظ الأمن منذ 11 أبريل الماضي، في حال وصل الحوار بين المجلس والمعارضة إلى طريق مسدود، ما يفتح الباب أمام الفوضى والفراغ الأمني، وقد يُشجِّع ضباطًا في الجيش على التدخل واستلام السلطة عبر انقلاب جديد.

وفي خطوة تعكس الخلافات بين المعارضين، قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، زعيم تحالف "قوى نداء السودان"، الفصيل الأكبر ضمن "قوى الحرية والتغيير"، إنه يرفض التصعيد ضد المجلس العسكري.

وأضاف: "علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة"، وأعلن عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية التي قدمتها "قوى الحرية والتغيير" إلى المجلس العسكري الخميس الماضي، معتبرًا ذلك "بمثابة خطف للثورة"، إذ لم يتم التشاور مع الجهة التي يمثلها بشأنها.

وكشف المهدي عن موافقته على وثيقة قدمها وسطاء تدعو إلى تشكيل مجلسَين، "الأول سيادي والثاني لشؤون الأمن والدفاع"، معتبرًا ذلك حلًا مناسبًا، وانتقد تصرفات "قوى الحرية والتغيير"، واصفًا إياها بـ"العبثية".

وطالب زعيم حزب الأمة بتكوين مجلس قيادي لـ"قوى الحرية والتغيير"، معتبرًا أنَّ أي تفاوض قبل ذلك لا يمثلهم، وتساءل: "ماذا لو صرح المجلس العسكري باستعداده لتسليم السلطة، فلمَن يسلمها؟.. أنا رئيس الوزراء الشرعي في السودان الذي انقلب عليه نظام عمر البشير".