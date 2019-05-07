8 أيام من القتل السوري.. منطقة خفض التصعيد تشهد توترًا غير مسبوق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفعت وتيرة الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري بمؤازرة روسية، مع بداية شهر رمضان، في مناطق ريفي إدلب وحماة.

وواصلت الطائرات السورية والروسية حملتها الجوية بشكل عنيف على قرى وبلدات ريف إدلب، مسجلة منذ مساء أمس حتى عصر اليوم، عشرات الغارات من دون توقف.

واستهل الطيران الحربي الروسي اليوم الثامن من التصعيد الذي وُصف بـ "الأعنف" بحوالي 100 ضربة جوية تسبّبت بمقتل ثمانية مدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال وجرح العشرات.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد أغارت الطائرات على أطراف مدينة كفرنبل ومنطقة النهر الأبيض في جسر الشغور وقرية رأس العين غرب بلدة أبو الظهور بإدلب ومدينة كفرزيتا بريف حماة.

في سياق متصل، أكّد "الائتلاف الوطني" مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية، جراء القصف الصاروخي من قبل النظام والقوات الروسية على السوق الشعبي في قرية رأس العين بريف إدلب.

كما أشار إلى مقتل أربعة مدنيين من بينهم أطفال جراء قصف قوات النظام على مدينة كفرزيتا بريف إدلب، وقد أدّت هذه الهجمات إلى أضرار فادحة في أربع مستشفيات في إدلب وحماة، ما تسبب بخروجها من الخدمة.

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من جهة أخرى، تحدّثت "الجبهة الوطنية للتحرير" المُعارضة، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام خلال الاشتباكات المستمرة في محيط قرية الجنابرة بريف حماة الغربي.

كما أعلنت جماعة "جيش العزة" المُعارضة مقتل وإصابة عناصر من القوات الروسية والإيرانية بعد استهداف رتلٍ لهم بالرشاشات على طريق تل ملح - محردة في ريف حماة.

في المقابل، أفادت وكالة "سانا" بأنّ الجيش النظامي استهدف مجموعات مسلحة بالصواريخ في شهرناز وكفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي، ردًا على "اعتداءات المسلحين المتكرّرة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة".

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الغارات الروسية التي طاولت منطقة "خفض التصعيد" إلى 49 منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين وحتى عصر اليوم، بينما ارتفع إلى 22 عدد الضربات التي شنّتها طائرات النظام الحربية منذ الصباح.

ووثّق المرصد خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير الماضي حتى الثاني من مايو الجاري، مقتل 692 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية - التركية.

وتشهد المناطق المشمولة باتفاق "خفض التصعيد" عمليات قصف غير مسبوقة هي الأعنف منذ دخول اتفاق "سوتشي" حيّز التنفيذ في سبتمبر 2018، في حين توعّدت هيئة "تحرير الشام" بمعركة مصيرية ضد قوات النظام السورية والروسية في حال دخولها إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة الفصائل في الشمال.

وتُشكِّل إدلب وريف حماه الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاقات تم التوصل إليها في إطار عمل منصة آستانا بين الدول الضامنة، وتمثل هذه المنطقة آخر معقل للمسلحين في سوريا.