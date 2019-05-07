الإمارات تتهم قطر بمفاقمة الخلاف بين البلدين

اسماء السيد - لاهاي: اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية بمفاقمة أزمة بدأت قبل عامين اسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول خليجية.

وخلال جلسة استماع عقدت في لاهاي، اتهمت أبو ظبي الدوحة ب "بث أكاذيب" ضد الإمارات ودعمها مختلف "الجماعات الإرهابية".

وبصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، كانت محكمة العدل الدولية أمرت الإمارات في تموز/يوليو بحماية حقوق المواطنين القطريين بعد تنديد الدوحة ب"الحصار" المفروض عليها منذ عامين.

وفي حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر التي اتهموها ب"تمويل الإرهاب" ودعم إيران وسط نفي الدوحة ذلك.

بدورها، ناشدت الإمارات محكمة العدل الدولية في آذار/مارس اتخاذ إجراء ضد قطر، متهمةً اياها بـ"عرقلة جهودها" لمساعدة المواطنين القطريين.

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وقالت حصة عبد الله احمد العتيبة سفيرة الامارات لدى هولندا الثلاثاء إن "قطر تواصل تعقيد النزاع".

واضافت أمام القضاة أن "قطر لا تسعى حقًا إلى حماية مواطنيها من أي تمييز عنصري مزعوم".

وتابعت العتيبة أن الدوحة تسعى للحصول على مساعدة من المحكمة للطلب من الإمارات إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك من "دون أن تضطر قطر إلى إنهاء دعمها للإرهاب".

تتهم الإمارات قطر بتقديم "دعم كبير للعديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية" بما في ذلك من خلال وسائل الإعلام القطرية مثل قناة الجزيرة.2

وتؤكد أبو ظبي أن قطر قدمت وثائق مزورة إلى المحكمة و"تعرقل الدخول إلى موقع طلبات التأشيرات"، في حين تتهم الدوحة الإمارات بمنع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم.