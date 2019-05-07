تراجع هجمات الانترنت في الامارات

اسماء السيد - أبوظبي: تراجع عدد الهجمات التي استهدفت مواقع إلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 43,2 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الهجمات الإلكترونية التي جرى إحباطها وصل إلى 88 هجمة خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 155 هجمة إلكترونية خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وصنّفت الهيئة 53 هجمة إلكترونية كانت آثارها "شديدة أو حادة" و21 هجمة "منخفضة الآثر"، وسجّلت البقية كهجمات متوسطة الشدة.

وأكدت الهيئة في بيان الثلاثاء أن أخطر البرامج التي جرى التعامل معها خلال نيسان/أبريل الماضي "شملت إشعارا متقدما عن ثغرة في نظام متصفح الإنترنت إلى جانب إشعار متقدم عن هجمات الكترونية تستهدف الحصول على بيانات الولوج للمؤسسات".

وبحسب بيانات الهيئة، فقد وصل عدد الهجمات خلال نيسان/أبريل 2019 وحده إلى 34 هجمة مقابل 35 خلال الشهر ذاته من العام 2018.