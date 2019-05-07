شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 12 مرفقا طبيا خارج الخدمة فى سوريا بسبب الهجمات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات الجوية على المراكز المدنية والبنى التحتية المدنية في سوريا.

وقال سوانسون ـ حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" ـ إن الأمم المتحدة أحصت في الفترة الممتدة بين 29 أبريل و6 مايو تعرض 12 مرفقا طبيا على الأقل لضربات جوية مما أدى الى تضرر هذه المنشآت التي وفرت الخدمات الصحية الأساسية لأكثر من 100 ألف شخص.

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وأضاف سوانسون أن كل هذه المرافق باتت خارج الخدمة، لافتا إلى مقتل ثلاثة من العاملين الطبيين فيها، مشيرا إلى أن التقارير المستمرة إزاء الهجمات على المنشأت الطبية في المنطقة تعكس اتجاها مقلقاً ويحرم آلاف النساء والأطفال والرجال من المساعدات الطبية المنقذة للحياة.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 152 ألفا امرأة وطفل ورجل نزحوا في محافظتي حلب وإدلب في غضون الأسبوع الأخير وحده.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش دعا ـ في وقت سابق اليوم ـ أطراف النزاع الى حماية المدنيين شمال غربي سوريا، مطالبا الجهات الضامنة لعملية أستانا بالمساعدة في فرض وقف إطلاق النار بالمنطقة