نشر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في قطاع غزة، استخدمت للمرة الأولى صواريخ "بدر 3" الإيرانية، ذات القدرات الكبيرة، والتي لم ترها بلاده من قبل.
وذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا" أن الصاروخ الإيراني استخدم الشهر الماضي في اليمن، وهو صاروخ يحمل رأسا متفجرا بوزن 250 كغ، ويبلغ مداه أكثر من 160 كم، فضلا عن أن له ميزة أخرى مهمة، وهي أنه لا ينفجر عندما يضرب الهدف، ولكن عندما يكون فوق الهدف بنحو 20 متراً.
وأورد الموقع الاستخباراتي العبري أن الصاروخ يطلق 1400 شظية، مما يوسع من قدرته على إتلاف المنشآت والمنازل بالقرب من نقطة الانفجار، التي يسقط فيها.
يشار إلى أن سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت مسؤوليتها عن استهداف مدينة عسقلان الإسرائيلية بصاروخ "بدر 3" المطور لأول مرة، وذلك يوم الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر يطلق 1400 شظية ومداه 160 كلم... مواصفات صاروخ "بدر 3" الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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