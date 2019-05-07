إنغوشيا تنظم "خيمة رمضانية" في سوريا خلال شهر رمضان

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في إطار نشاط تحت عنوان "الخيمة الرمضانية — مع الحب من إنغوشيا"، تم نصب خيمة في دمشق، حيث سيتم توزيع الإفطار على الصائمين على مدار الشهر الكريم".

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وأشار مساعد — مستشار رئيس إنغوشيا، لؤي يوسف، إلى أنه يتم إجراء هذا النوع من العمل لأول مرة، قائلا "على عكس الأعمال الإنسانية السابقة نيابة عن إنغوشيا، لن يتم توزيع طرود مواد غذائية. في الخيمة التي أنشأناها في وسط دمشق، طوال شهر رمضان، سيتمكن ستة آلاف صائم من تناول الإفطار".

ويذكر في هذا السياق أنه منذ عام 2017، نظمت إنغوشيا بالفعل 11 عملا إنسانيا في سوريا.

حيث نظمت العمل الإنساني السابق في شهر آذار/ مارس في مدينة السويداء وتواكبت مع الاحتفال بعيد الأم الذي يحتفل به في البلاد.

حينها تم إعطاء سكان المدينة 18 طن من المواد الغذائية. قبل ذلك نظمت الجمهورية أعمالا مماثلة في دمشق وحمص وحلب والغوطة الشرقية.