- 1/2
- 2/2
موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في إطار نشاط تحت عنوان "الخيمة الرمضانية — مع الحب من إنغوشيا"، تم نصب خيمة في دمشق، حيث سيتم توزيع الإفطار على الصائمين على مدار الشهر الكريم".
© flickr.com / mycanvaspix
ويذكر في هذا السياق أنه منذ عام 2017، نظمت إنغوشيا بالفعل 11 عملا إنسانيا في سوريا.
حيث نظمت العمل الإنساني السابق في شهر آذار/ مارس في مدينة السويداء وتواكبت مع الاحتفال بعيد الأم الذي يحتفل به في البلاد.
حينها تم إعطاء سكان المدينة 18 طن من المواد الغذائية. قبل ذلك نظمت الجمهورية أعمالا مماثلة في دمشق وحمص وحلب والغوطة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنغوشيا تنظم "خيمة رمضانية" في سوريا خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.