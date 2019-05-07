حريق يلتهم بناء وسط بغداد

وحسب موقع السومرية نيوز، التهم الحريق واجهة بناء ضمن منطقة الكرادة، فيما باشرت قوات الدفاع المدني بعمليات المكافحة وإجلاء العوائل.
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وحسب المصدر، فإن بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تشهد بين الحين والآخر اندلاع حرائق، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث ماسات كهربائية.
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