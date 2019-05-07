حريق يلتهم بناء وسط بغداد

وحسب موقع السومرية نيوز، التهم الحريق واجهة بناء ضمن منطقة الكرادة، فيما باشرت قوات الدفاع المدني بعمليات المكافحة وإجلاء العوائل. اقرأ أيضا: حريق يلتهم مركز التوزيع في منطقة فورونيج الروسية وحسب المصدر، فإن بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تشهد بين الحين والآخر اندلاع حرائق، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث ماسات كهربائية.

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