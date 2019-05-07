الكشف عن 1.6 مليون هجوم تتعرض له المنطقة العربية يوميا

نقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن المؤتمر، وقوع أكثر من 150 مليون هجوم ببرمجيات خبيثة في الربع الأول وحده من عام 2019.

وذكرت الصحيفة أن المنطقة تتعرض إلى 1.6 مليون هجوم يوميا بزيادة قدرها 8.2 % عن الربع الأول من عام 2018.

واجتذبت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا حصة كبيرة من هجمات البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف الجوالة بسبب اشتمال المنطقة على واحد من أعلى معدلات انتشار الهواتف الجوالة في العالم.

وتجاوز عدد الهجمات بالبرمجيات الخبيثة على الهواتف الجوالة في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري 368 ألف هجوم، بمعدل 4.098 هجوماً في اليوم، وبارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وكشفت شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية عن أنها تتعرف حالياً على 360 ألف هجوم جديد كلياً بشكل يومي؛ بمعدل 4 فيروسات في كل ثانية، بينما كان هذا العدد فيروساً واحداً في الساعة في عام 1994، وازداد ليصبح فيروسا في كل دقيقة في عام 2006، ومن ثم فيروساً في كل ثانية في عام 2011، وأن مشهد الهجمات الرقمية يتكون من هجمات تقليدية على أجهزة المستخدمين بنسبة 90 في المائة، و9.9 في المائة من الهجمات التي تستهدف المؤسسات، و0.1 في المائة تستهدف الأسلحة الرقمية للحكومات.