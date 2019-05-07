ماكرون "قلق" إزاء غارات النظام السوري وحلفائه على إدلب

باريس/ يوسف أوزجان/ الخليج 365

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن قلقه إزاء غارات النظام السوري وحلفائه داخل حدود منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأضاف ماكرون، في بيان، أن الغارات تسببت بسقوط مئات القتلى والجرحى، وتشريد أكثر من 150 ألف شخص.

وتابع أن الوضع الإنساني في سوريا حرج، ولا يمكن قبول أي خيار عسكري، داعيًا إلى وقف العنف ضد إدلب.

وجدد الرئيس الفرنسي، في هذا الإطار، التأكيد على دعم بلاده مساعي الأمم المتحدة إيجاد حل سياسي للأزمة.

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وتشهد محافظة إدلب (شمال غرب) موجات نزوح نحو الحدود التركية، حيث وصل عشرات الآلاف في الأيام القليلة الماضية إلى مخيم "أطمة" ومحيطه.

وقتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في القصف العنيف والمتواصل لقوات النظام وحلفائه خلال الأسبوع الماضي، حسب مصادر من الدفاع المدني لمراسل الخليج 365.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ويقطن منطقة خفض التصعيد حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من الذين هجّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.