11 قتيلاً بقصف للنظام وحلفائه على "خفض التصعيد" شمالي سوريا

إدلب/ براق قره جه أوغلو، أشرف موسى/ الخليج 365

قُتل 11 مدنياً في قصف لقوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران وروسيا على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن القصف الجوي والمدفعي استهدف مدن اللطامنة، وكفرزيتا، وكفرنبودة، وقرى شهرناز، والشريعة، والزكاة، ودير سنبل، والسرماني، بريفي حماه الشمالي والغربي.

كما استهدف القصف، مدينة كفرنبل، وبلدة كنصفرة، وقرى الهبيط، وأم نير، وحاص، ورأس العين، والأرينبة، ومرج الزهور، ومعرتحرمة، والبارة، وعابدين، بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قريتي كفرناها وزهرة المدائن بريف حلب الغربي، وفق المصادر.

بدورها، أوضحت مصادر في الدفاع المدني(الخوذ البيضاء) لمراسل الخليج 365، أن مدنيين اثنان قتلا في كل من مرج الزهور، ومعرتحرمة، وكفرزيتا، ومدني في كل من معرتحرمة، والبارة، وعابدين، والزكاة، ودير سنبل.

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وليلة أمس قتل 8 مدنيين في القصف على عدة مدن وبلدات، ليبلغ مجموع قتلى قصف النظام وحلفائه في منطقة خفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 مدنياً.

وقتل ما لا يقل عن 82 مدنياً في القصف العنيف والمتواصل لقوات النظام وحلفائه خلال الخمسة أيام الماضية، حسب ما أفادت مصادر من الدفاع المدني لمراسل الخليج 365.

ولفتت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض التي خلفها القصف ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للزيادة.

في السياق ذاته، قال مرصد تعقب حركة الطيران في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرات التي أغارت على مرج الزهور والبارة وكفرزيتا أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي البلاد.

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