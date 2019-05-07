عودة مواطنين كويتيين احتجزا في طهران 10 أيام إلى بلادهما

الكويت/ محمد عبدالغفار/ الخليج 365

وصل مواطنان كويتيان، عصر الثلاثاء، إلى بلادهما، قادمين من العاصمة طهران، عقب احتجازهما لمدة 10 أيّام، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ، أثناء ممارستهما الصيد.

ورافق القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى طهران فلاح الحجرف، المحتجزين عدنان الخرافي، وفهد العليان، على متن الطائرة، بحسب مصدر دبلوماسي لمراسل الخليج 365.

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وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه كان في استقبال الخرافي وعليان، بمطار الكويت، مساعد وزير الخارحية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، ونائبه أنس الشاهين.

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، احتجزت السلطات الإيرانية، الخرافي والعليان، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق سراح المحتجزين، غير أن الإجراءات الخاصة بوثائق سفرهما أجلت وصولهما إلى الثلاثاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.