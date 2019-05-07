اليمن.. “قذيفة هاون” تقضي على 5 حوثيين في #البيضاء

صحيفة الخليج الالكترونية قتل خمسة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في استهداف قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تحركاً قتالياً للميليشيا الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد. Advertisements وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني دمرت آلية للميليشيا الانقلابية بعد استهدافها بقذيفة هاون قرب موقع الإريل بمديرية الزاهر. وأضاف أن القتلى الجرحى كانوا على متن الآلية العسكرية.

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