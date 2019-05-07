سلمان_للاغاثة: توزيع 1,340 سلة غذائية رمضانية في #لبنان

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الخليج - واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,340 سلة غذائية رمضانية على العائلات اللبنانية والنازحين السوريين في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وفي منطقة عرمون بجبل لبنان، وفي منطقة العيرونية شمال لبنان، وفي مدينة بعلبك.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك.
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