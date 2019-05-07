فرنسا.. مسلح يحتجز رهائن في تولوز

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الشرطة الفرنسية عن أن مسلحًا احتجز عدة رهائن في متجر بضواحي مدينة تولوز جنوبي البلاد، مساء الثلاثاء.

ولم تتأكد السلطات من هوية محتجز الرهائن أو عدد المحتجزين، فيما لم تتضح بعد دوافع الهجوم. بحسب شبكة سكاي نيوز.

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وتوجهت قوات الشرطة الخاصة إلى المتجر الموجود في بلدة بلانياك قرب مطار تولوز والذي شهد الحادثة.

وتقول القناة الثالثة الفرنسية: إن محتجز الرهائن طالب بالحديث مع أحد المتفاوضين.