«ترحيل» ينهي أزمة احتجاز كويتيين في إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل مواطنان كويتيان، عصر اليوم الثلاثاء، إلى بلادهما، قادمين من العاصمة طهران، عقب احتجازهما لمدة عشرة أيّام، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ، أثناء ممارستهما الصيد.

ورافق القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى طهران فلاح الحجرف، المحتجزين عدنان الخرافي، وفهد العليان، على متن الطائرة. بحسب "الأناضول".

ونقلت الوكالة عن مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إنّه كان في استقبال الخرافي وعليان، بمطار الكويت، مساعد وزير الخارحية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، ونائبه أنس الشاهين.

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وفي 28 أبريل الماضي، احتجزت السلطات الإيرانية، الخرافي والعليان، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق سراح المحتجزين، غير أن الإجراءات الخاصة بوثائق سفرهما أجلت وصولهما إلى الثلاثاء.