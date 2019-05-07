اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل مواطنان كويتيان، عصر اليوم الثلاثاء، إلى بلادهما، قادمين من العاصمة طهران، عقب احتجازهما لمدة عشرة أيّام، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ، أثناء ممارستهما الصيد.
وفي 28 أبريل الماضي، احتجزت السلطات الإيرانية، الخرافي والعليان، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ.
والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق سراح المحتجزين، غير أن الإجراءات الخاصة بوثائق سفرهما أجلت وصولهما إلى الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر «ترحيل» ينهي أزمة احتجاز كويتيين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.