لأول مرة منذ 5 شهور.. احتياطي النقد الأجنبي للصين يهبط في أبريل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، هبوط احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بشكل طفيف، في أبريل الماضي، للمرة الأولى في 5 أشهر.

وانخفضت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.094 تريليونات دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 3.098 تريليون دولار في نهاية الشهر السابق له، حسب مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين.

وأرجعت المتحدثة باسم المصلحة "وانغ تشونينج" الانخفاض، إلى تقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في الشهر الماضي، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمائة.

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وقالت "وانغ": بالنظر إلى المستقبل، وعلى الرغم من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، ستواصل الصين الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتعميق الإصلاحات والانفتاح.

وأضافت أن تدفقات رأس المال عبر الحدود ستبقى متوازنة، مما سيساعد في ضمان استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.

وحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو 6.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول 2019، وهو نفس المعدل في الربع السابق له، مقابل 6.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2018، وفق بيانات رسمية.

وخفضت الصين توقعاتها لمعدل نمو اقتصادها إلى نطاق 6 و6.5 بالمئة في 2019، مقابل 6.6 بالمئة في 2018، مقابل معدل نمو متوقع للاقتصاد العالمي 3.3 بالمئة خلال العام الجاري.