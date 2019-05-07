بعد إعادة انتخابات بلدية إسطنبول.. «الشعب الجمهوري» يرشح إمام أوغلو

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الثلاثاء، ترشيح أكرم إمام أوغلو مجددا لخوض انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

جاء ذلك في كلمة لزعيم الحزب كمال قليتشدار أوغلو أمام كتلته البرلمانية بالعاصمة أنقرة.

وقال قليتشدار أوغلو "إن إمام أوغلو ليس مرشح حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل هو منذ هذه الساعة مرشح لـ16 مليون من سكان إسطنبول".

والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل، وذلك استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.

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وفي معرض رده على قرار إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، انتقد قليتشدار أوغلو أوغلو بشدة، أعضاء اللجنة، متهماً إياهم بالإنصياع لأوامر السلطة في البلاد.

وأضاف أن "الضمائر تغلي، يجب أن نوقف ما يجري"، مؤكدا أن "المشكلة خرجت عن كونها مشكلة رئاسة بلدية إسطنبول، بل أصبحت مشكلة ديمقراطية، وأخلاق، وضمير في كل تركيا".

ودعا قليتشدار أوغلو سكان إسطنبول إلى تحكيم ضمائرهم وانتخاب إمام أوغلو لرئاسة بلدية كبرى مدن البلاد.

وأشار إلى أن الديمقراطية والعدالة ستفوز في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المزمع إجراؤها في 23 حزيران/ يونيو المقبل.