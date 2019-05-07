مقتل أربعة مسلحين يرجّح أنّهم من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن

اسماء السيد - دبي: قتل أربعة مسلحين يرجّح أنّهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة المتطرف في ضربة جوية الثلاثاء نفّذتها طائرة من دون طيار ضد آلية كانت تقلهم في محافظة مأرب وسط اليمن، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون يمنيون.

وقال المسؤولون في القوات الموالية للسلطة المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس أنّ الطائرة استهدفت الآلية اثناء مرورها وسط المحافظة وكانت متّجهة الى أحد المزارع في المنطقة.

ورجّح المسؤول الأمني أن يكون المسلحون من عناصر تنظيم القاعدة المتطرف، وأن تكون الطائرة التي نفذت الغارة أميركية.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الاخيرة خصوصا في جنوب البلد الفقير.

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وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها ازاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الاراضي الاميركية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترمب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017، ضرباتها ضد التنظيم خصوصا عبر طائرات من دون طيار.

وينتشر في اليمن كذلك مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، وقد خاضوا منذ 2015 مواجهات مع تنظيم القاعدة.

والاحد، قتل أربعة من مسلحي القاعدة بينهم قيادي محلي في هجوم انتحاري نفّذه أحد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة قيفة في محافظة البيضاء (وسط) بعدما تمكّن من دخول اجتماع لعناصر في تنظيم القاعدة، حسبما أفاد مسؤول محلي الثلاثاء.