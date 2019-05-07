دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق تويتر يدفع الآن بميزة إضافة الوسائط إلى التغريدات ظهر على التقنية بلا حدود.

يجلب تحديث جديد لتطبيق تويتر على منصتي الأندوريد وiOS ومتصفح الهاتف ميزة إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى جانب الصور المتحركة إلى التغريدات على أن يتوفر التحديث الجديد للمستخدمين بدءاً من اليوم.

تدفع شركة تويتر بتحديث جديد للمستخدمين اليوم يأتي بميزة إضافة الوسائط إلى التغريدات في التطبيق، حيث يمكن للمستخدم إعادة التغريد بتعليق يشمل صور، أو صور متحركة، إلى جانب مقاطع الفيديو أيضاً، على أن تتوفر هذه الإختيارات من خلال شريط الأدوات.

ولقد أكدت تويتر على أنها وجدت صعوبة في تصميم الميزة الجديدة على الوجه الأمثل لإرضاء قاعدة كبيرة من المستخدمين الذين ترقبوا إضافة هذه الميزة في كل تحديث جديد للتطبيق منذ فترة، حيث عرضت تويتر بعض الحسابات التي بدأت بالفعل في تجربة هذه الميزة فور إضافتها.

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يذكر أن ميزة إعادة التغريد مع وسائط تضيف تفاصيل أكثر عن محتوى التغريدات إلى جانب الجهة أو الشخص الذي يرسل التغريدات، كما أن هذه الميزة تؤكد على أن تويتر تستجيب لمستخدمي التطبيق بإضافة المميزات الأكثر طلباً.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق تويتر يدفع الآن بميزة إضافة الوسائط إلى التغريدات ظهر على التقنية بلا حدود.