شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير راجمات صواريخ للمسلحيين بإدلب بواسطة الطيران الروسى والمدفعية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسي بسوريا أن القوات الجوية الروسية والمدفعية السورية دمرت راجمات صواريخ للإرهابيين، هاجمت قاعدة (حميميم) الروسية الجوية في سوريا.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء - حسبما أوردت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - أنه تم رصد مواقع راجمات صواريخ الإرهابيين، الذين قاموا بإطلاق النيران من منطقة الزاوية الواقعة داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب وتدميرها بواسطة القوات الجوية الروسية ومدفعية القوات الحكومية السورية.

وأضاف البيان أن منظومتي (بانتسير- م) و(تور-م1) تمكنتا من صد وإسقاط جميع الصواريخ التي أطلقها المسلحون على قاعدة (حميميم) بسوريا، موضحا أن عدد هذه الصواريخ بلغ 27 صاروخا.

ولفت البيان إلى أنه لم تسقط أي قذيفة على قاعدة حميميم، مؤكدا أن المسلحيين استهدفوا - أيضا - مدينة جبلة بــ 9 قذائف صاروخية.