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توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة وجازان

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - جازان

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من توقعات بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

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ونبهت الهيئة إلى إنّ هذه الحالة الجوية تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والعقيق والمندق والأجزاء المجاورة، فيما دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

كما نبَّهت لهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان، وشمل التنبيه محافظات الريث وهروب والعارضة والخوبة والأجزاء المجاورة، حتى العاشرة مساءً.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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