شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة الإفراج المشروط عن «حميدان التركي».. ونجله يعلق: اللهم فرج له واجمعنا فيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأت مساء اليوم جلسة الإفراج المشروط عن المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي. Advertisements وغرد نجله تركي عبر “تويتر” قائلاً: “ما زلنا ننتظر انتهاء الجلسة واتصال والدي حميدان التركي.. اللهم فرج له واجمعنا فيه”. أخبار متعلقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة الإفراج المشروط عن «حميدان التركي».. ونجله يعلق: اللهم فرج له واجمعنا فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.