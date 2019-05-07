انت الان تتابع روسيا: صد هجومين لمسلحين على قاعدة حميميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سوريا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت، اليوم الإثنين، هجومين جديدين نفذهما مسلحون على قاعدة حميميم في سوريا. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن فيكتور كوبتشيشين مدير مركز حميميم والتابع لوزارة الدفاع الروسية قوله، في بيان: "تعرضت قاعدة حميميم اليوم لعمليتي قصف من راجمات الصواريخ نفذت الأولى صباحا والثانية مساءً. وجرى إطلاق النار في كلا المرتين من الجهة الشرقية من بلدة الزاوية الواقعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام"، موضحا أنه تم إطلاق 36 قذيفة صاروخية، وأن المسلحين أداروا إطلاق النار بواسطة طائرة مسيرة.

وشدد على أن "عمليتي القصف جرى صدهما بالقوات النظامية للدفاع الجوي"، لافتا إلى أن الهجومين لم يسفرا عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في القاعدة.وأشار مدير قاعدة حميميم إلى أن كل النقاط، التي أطلق منها المسلحون القذائف الصاروخية، تم رصدها وتدميرها بطيران القوات الجوية الفضائية الروسية ونيران مدفعية القوات