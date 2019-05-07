بطرد جماعي.. الاحتلال ينتقم من الأغوار الشمالية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يصر الاحتلال الصهيوني على اغتيال ما تبقى من الأرض الفلسطينية، فكل يوم يهجر ويقتل العشرات، آخرها قبل ساعات بالأغوار الشمالية.

وقبل ساعات، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 15 عائلة بمنطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة بالطرد من خيامهم بحجة التدريبات العسكرية.

وذكر مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات أن الاحتلال أخطر 15 عائلة تضم 98 فردًا بينهم الأطفال والنساء، بالطرد من خيامهم خلال الأربعة أسابيع المقبلة.

ما يحدث في غور الأردن ليس بجديد على الفلسطينيين، فمنذ أن وضع المحتل الصهيوني قدميه قبل 69 عامًا على أرض فلسطين وهو يمارس التهجير والقتل والإبادة، وسط صمود لشعب تخلى عنه الجميع.

ويغلب على سكان المنطقة التجمعات الرعوية والتي تعيش في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، وإسرائيل لا تسمح لها بالاتصال بالبنى التحتية وإضافة مبانٍ سكنية ومبانٍ عامة طبقا للتكاثر الطبيعي واحتياجاتهم المتغيرة.

وبحسب شهادات من السكان، فإن الرعاة اليهود من البؤر الاستيطانية يمنعون الفلسطينيين من الخروج لرعي أغنامهم..

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أين يقع غور الأردن؟

غور الأردن، هو تجمع سكاني بدوي فلسطيني في منطقة أعلن الاحتلال الإسرائيلي عنها منطقة إطلاق نار.

وتشكل منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت قرابة %30 من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطيّ الأراضي الأكبر بالنسبة للفلسطينيين.

ومنذ عام 1967 تعمل إسرائيل بعدة طرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعليًا إلى المناطق التابعة لها: فهي تمنع تطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة وتدمّر أماكن سكنى العرب البدو بشكل منهجيّ وتمنع منالية موارد الماء وتقيّد بشكل كبير حرية الحركة الخاصة بالسكان الفلسطينيين. إلى جانب هذا، فهي تستغلّ موارد المنطقة لاحتياجاتها الخاصّة وتخصص للمستوطنات مساحات شاسعة ومصادر مياه.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق كثيرا على الفلسطينيين سكان الأغوار بهدف دفعهم للرحيل منها.