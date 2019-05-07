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هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف Realme X بدون نتوء وبإطارات نحيفة ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X في 15 من مايو، واليوم رصد الهاتف في صور حية بتصميم دون النتوء العلوي مع إطارات نحيفة.
يعد هاتف Realme X أحد الإصدارات المميزة المرتقب الإعلان عنها خلال هذا الشهر، والذي شغل بالفعل العديد من التسريبات في الآونة الأخيرة، واليوم يظهر الهاتف في تسريبات جديدة بتصميم يقدم عرض بكامل الشاشة من خلال صور حية نشرت عبر CMO Xu Qi.
ويتميز الهاتف بإطارات نحيفة في الجزء العلوي وفي جانبي الهاتف، بينما يأتي الإطار بسمك أكبر نسبياً في الجزء السفلي، أيضاً يؤكد التصميم الذي يأتي بدون نتوء علوي على أن هاتف Realme X هو أول إصدار من الشركة بتصميم الكاميرة المنبثقة.
أيضاً في الوقت الذي لا تظهر الجهة الخلفية من تصميم هاتف Realme X في الصورة الحية، إلا أن تسريبات سابقة من TENAA كشفت عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، والذي يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة تتوسط الجهة الخلفية للهاتف.
من جانب أخر نشرت Realme ملصق على Weibo مؤخراً تؤكد من خلاله على شاشة AMOLED في الهاتف، كما تشغل الشاشة نسبة 91.2% من إطار الهاتف.
المصدر
هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف Realme X بدون نتوء وبإطارات نحيفة ظهر على التقنية بلا حدود.
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