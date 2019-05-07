شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: عقدنا لقاءات مهمة وناجحة فى كل من فرنسا وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء أنه عقد لقاءات مهمة وناجحة في كل من فرنسا وألمانيا، مشددا على أن بلاده تحظى باهتمام كبير من قبل الجميع.

وقال عبد المهدي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "عقد لقاءات مهمة وناجحة خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا وألمانيا"، مضيفا أن "العراق يمتلك علاقات جيدة مع جميع دول الجوار"، مشيرا إلى أن "العراق مقبل على مرحلة إعمار كبيرة لاسيما في قطاعي النفط والكهرباء.. والجميع يوليه اهتماما كبيرا". كما أوضح عبد المهدي أن حكومته "تحاول الإيفاء بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق توقيتات زمنية محددة".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد زار الخميس الماضي العاصمة الفرنسية باريس قادمًا من برلين ، بعد زيارة لألمانيا استمرت 3 أيام، تم خلالها توقيع عدة اتفاقيات أهمها توقيع اتفاقية مع شركة "سيمنز" لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق.

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