شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد بلدتين شمال غربى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجيش السوري تقدمًا في آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا، وذلك بعد قصف عنيف بدأ في أواخر الشهر الماضي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيطر على قريتي الجنابرة وتل عثمان في إدلب شمال غربي سوريا.

وكانت قوات الجيش السوري قد استهدفت مواقع انتشار المجموعات الإرهابية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري والمسلحين على خط التصعيد في أرياف (إدلب - حماة - اللاذقية)، والتي تركزت في بلدتي المالكية ومرعناز وانتهت بانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة ومقتل 3 جنود أتراك، وحفاظ القوات السورية على نقاط انتشارها في تلك المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يستعيد بلدتين شمال غربى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.