شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: صفقة إكسون لا ترتبط بإعفاء من عقوبات إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم الثلاثاء إنه لا توجد علاقة بين اتفاق نفطى أولى تقترب حكومته من توقيعه مع إكسون موبيل وتلقيها إعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
كانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران فى لندن أمس الاثنين قوله إن الولايات المتحدة ستعطى إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديا فى مقابل توقيع بغداد اتفاقا نفطيا مع واشنطن.
وقال عبد المهدي إن العراق يقترب من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما مع إكسون موبيل وبتروتشاينا لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق.
ويملك العراق حاليا إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز من إيران. وفي العام الماضي، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها.
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