شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: القبض على عنصرى دعم للإرهابيين بولايتى الشلف ووهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي الشلف (شمال) ووهران (شمال غرب). وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت دورية للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بعين تموشنت (شمال غرب) 3 تجار مخدرات، وبحوزتهم 25 كيلوجراما من المخدرات.

وأوضحت أن حرس السواحل بوهران وتلمسان (شمال غرب) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصًا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت دوريات للجيش الوطني الشعبي بعين صالح (جنوب) وتيارت (وسط) 55 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجزائرية: القبض على عنصرى دعم للإرهابيين بولايتى الشلف ووهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.