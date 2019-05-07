برتغالي الجنسية... أول صورة لقائد الطائرة التي أسقطتها قوات حفتر

ونشرت "العربية" صورة لقائد الطائرة وهو برتغالي الجنسية.

وفي أبريل الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميراج إف-1" تابعة لحكومة الوفاق الوطني بواسطة المضادات الأرضية لقاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي.

وأعلن بعدها العثور على حطام الطائرة الحربية التي أسقطت بواسطة المضادات الحربية "بذريعة محاولتها استهداف قاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، جنوبي البلاد"، حسب المسماري

وأكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الثلاثاء عن مقتل 710 مقاتلين تابعين لها منذ بدء معارك طرابلس في أبريل/ نيسان الماضي.

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وذكر بيان صادر عن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق إنه: "يعتبر المذكورين بالكشوفات المرفقة وعددهم 710 متوفيين شهداء، وتتم معاملتهم من حيث المزايا والحقوق وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014، بشأن رعاية أسر شهداء ومفقودين لثورة 17 فبراير".

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ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.