ظريف: الحوثيون يقاتلون بالأسلحة التي سلمتها السعودية لليمن

طهران — سبوتنيك. وقال ظريف في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول كيفية ونوعية مساعدات طهران لحركة "أنصار الله" الحوثيين: " إن الحل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في اليمن هو خلق الظروف، التي تمكن جميع الأحزاب اليمنية من تشكيل حكومة وطنية وشاملة دون تدخل خارجي".

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وأضاف ظريف في تعليق على سؤال واقعية بعض التقارير الإعلامية تقول أن المستشارين العسكريين الإيرانيين موجودون في صنعاء: "لهذه المزاعم سوابق، إن أمريكا للتستر على حضورها في المنطقة وعلى الأعمال، التي قامت بها وقد تعتبر جرائم حرب، فهي توجه اتهامات ليس لها أساس من الصحة مرارا وتكرارا ضد جمهورية إيران الإسلامية، ولكن كما أسلفت، فإن الحوثيين يقاتلون بالأسلحة التي سلمتها السعودية إلى اليمن في عهد علي عبد الله صالح".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية