مصر تعلن تقديم 25 طنا من الأدوية إلى السودان

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر الثلاثاء، تقديم 25 طنا من الأدوية، مساعدات عاجلة للسودان التي تشهد تحديات صحية على خلفية الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنه "تقرر أن تكون أولى شحنات المساعدات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طنا من الأدوية".

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان (..) من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام".

ولم يوضح البيان عدد الشحنات وموعد وصولها إلى السودان.

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والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان (معارضة)، في بيان، أن 90 شخصا قتلوا ونحو ألف تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

يشار أن مئات السودانيين نظموا مسيرتين أواخر أبريل الماضي أمام السفارة المصرية بالخرطوم، تنديدا بما وصفوه "تدخل" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شؤون بلادهم، غير أن مصر أعلنت أكثر من مرة دعمه خيار الشعب السوداني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.