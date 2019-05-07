إسرائيل تعيد السماح بادخال المحروقات إلى غزة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قررت إسرائيل السماح بإدخال "المحروقات"، إلى قطاع غزة، بعد أن كانت أوقفت إدخالها قبل أيام، خلال التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قررت السماح بإدخال المحروقات بكافة أنواعها إلى قطاع غزة، عن طريق معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق القطاع، رغم إغلاقه حتى يوم الأحد المقبل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية بدءا من مساء أمس وحتى يوم الأحد بسبب احتفال إسرائيل بعيد استقلالها.

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وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا، شنّ خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من القطاع، حسب الإعلام العبري.

وفجر الإثنين، أعلنت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس) توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.