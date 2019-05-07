الأمم المتحدة: نسابق الزمن لإنقاذ مخزون الغذاء في الحدیدة

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها "تسابق الزمن" من أجل إنقاذ مخزون المواد الغذائية في مدينة الحديدة اليمنية (غرب) قبل تعفنه.

جاء ذلك في بيان أصدرته ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان إن فریقا فنيا تابعا للأمم المتحدة تمكن الأحد من الوصول إلى مطاحن البحرالأحمر شرقي الحدیدة، كجزء من الجھود الأولیة لإنقاذ مخزون یبلغ 51 ألف طن من دقیق القمح المخزن هناك، يكفي لإطعام نحو 4 ملايين شخص لمدة شهر.

وأضاف أنه لم يتمكن الوصول إلى المطاحن خلال الأشھر الثمانیة الماضیة بسبب القتال العنیف بين أطراف النزاع بالمنطقة.

وتقع المطاحن في الجهة الشرقية للحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين.‎

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وسبق أن حذرت الأمم المتحدة أكثر من مرة، من أن عدم الوصول إلى هذه المطاحن، قد يؤدي إلى تعفن المخزون الكبير للدقيق فيها.

وأوضح البيان أن "عملیة تأمین الوصول إلى المطاحن كانت طویلة وصعبة ومحبطة، وتمت المحاولة مرارا للوصول إليها، ومؤخرا حصلنا على الضوء الأخضر لاستخدام ممر للوصول".

وأشار إلى أنه من الإیجابي أن تتخذ الأطراف المتنازعة ھذه الخطوة، نظرا لعلم الجمیع بحاجتنا إلى المواد الغذائیة الموجودة في المطاحن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وخلفت الحرب أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.