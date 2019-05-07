السوق_المالية: إلغاء ترخيص “ماكواري كابيتال”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة السوق المالية «تداول»، اليوم الثلاثاء، إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ماكواري كابيتال العربية السعودية المحدودة.

وذكر بيان نشرته الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الشركة تقدَّمت للهيئة بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، علمًا بأنَّ الشركة لم تبدأ في ممارسة العمل بعد.

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في سياق آخر، أصدرت الهيئة قرارًا تضمّن الموافقة لـ«شركة الخبير المالية» على طرح وحدات صندوق الخبير الوقفي (1) طرحًا عامًا، موضحةً أنَّ قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، مشيرةً إلى أنّه يتوجّب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأفادت هيئة «تداول» بأنّه في حال تعذُّر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنّه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات، لافتةً إلى أنّه يجب عدم النظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنَّها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إنّ قرارها بالموافقة على الطرح يعني أنّه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.