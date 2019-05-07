غداً.. بدء القبول في #الدراسات_العليا بـ #جامعة_سطام

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صحيفة الخليج الالكترونية
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً،استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للفصل الأول من العام الجامعي 1441 هـ، ويستمر حتى يوم السبت 13 / 9 / 1440هـ عبر الرابط: https://gstudy.psau.edu.sa
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعد السعيدان، أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بالجامعة. وأكد الدكتور السعيدان أن التقديم في البرامج يتم عبر البوابة الالكترونية، أن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا.
ودعا الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات المقدمة، حتى لاتتعرض عملية القبول للإلغاء وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، ويمكن المتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في برامج الدراسات العليا “مدفوعة الرسوم” في أقسام الجامعة المختلفة للعام الجامعي 1441 هـ، من خلال موقع عمادة الدراسات العليا:
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