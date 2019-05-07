غدًا.. #مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين المدن #السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقع مركز طقس العرب أن يكون طقس الغد باردًا نسبيًّا في شمال غرب المملكة، ويبقى دافئًا في باقي المناطق.
كما توقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في وسط وشمال شرق المملكة، تكون متوسطة الشدة أحيانًا في مرتفعات جنوب غرب المملكة.
من جانبها قالت الهيئة العامة للأرصاد: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
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