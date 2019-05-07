مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 8968.86 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 74.36 نقطة ليقفل عند مستوى 8968.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات أسمنت الشرقية، والخليجية العامة، وأسمنت أم القرى, والمعمر لأنظمة المعلومات، وميفك ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صافولا، وتهامة، أسمنت الشمالية، ومجموعة الحكير، والأبحاث والتسويق, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6% و 5.47% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والتصنيع، وزين السعودية، والراجحي، ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات جرير، والراجحي, وسابك، والإنماء, والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 33.95 نقطة ليقفل عند مستوى 3444.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 213 صفقة.